Mercato NBA, Dedmon agli Spurs, Bucks interessati a Derrick Rose

I San Antonio Spurs hanno appena acquisito Dewayne Dedmon e una seconda scelta 2028 dai Miami Heat, in cambio di “cash considerations”. Lo ha annunciato ieri notte ESPN, ricordando anche che si tratta della prima trade Spurs-Heat.

La manovra aiuterà finanziariamente gli Heat, oltre a liberare un importante posto nel roster. Per quanto riguarda gli Spurs, probabilmente i texani lo taglieranno se non riusciranno a scambiarlo prima della trade deadline.

Dedmon (5.7 punti in 30 partite), quest’anno ha giocato solo una volta, dopo l’incidente del 10 gennaio contro OKC. Il giocatore si era arrabbiato dopo una sostituzione, fino al punto di essere espulso per condotta antisportiva e sospeso per una partita.

Un altro movimento di mercato delle ultime ore, riguarda invece Derrick Rose. Il giocatore, ai margini delle rotazioni dei New York Knicks, sembrerebbe finito nel mirino dei Milwaukee Bucks.

I Knicks potrebbero anche decidere di tenersi il giocatore fino alla fine della stagione. Quando, nei pressi dell’NBA Draft 2023, potrebbe verificarsi una grossa trade (in cui potrebbe rientrare anche un altro escluso: Evan Fournier).

L’ex stella dei Chicago Bulls non scende in campo dal 31 dicembre.

