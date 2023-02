Mercato NBA, Phoenix e Oklahoma chiudono una trade: Dario Saric finisce ai Thunder

Altra trade sul mercato NBA: secondo quanto riportato da Shams Charania gli Oklahoma City Thunder hanno scambiato Darius Bazley con i Phoenix Suns. In direzione opposta finiscono Dario Saric e una scelta del secondo giro.

The Oklahoma City Thunder are trading Darius Bazley to the Phoenix Suns for Dario Saric and a second-round pick, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023