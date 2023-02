Mercato NBA, Philadelphia, Portland e Charlotte chiudono una trade: Thybulle ai Trail Blazers

I Portland Trail Blazers hanno chiuso per l’arrivo di Matisse Thybulle dai Philadelphia 76ers, come parte di uno scambio a tre che coinvolge anche gli Charlotte Hornets. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, i 76ers assorbiranno nel proprio roster Jalen McDaniels, mentre i Blazers spediscono Svi Mykhailiuk a Charlotte che ottiene anche due scelte del secondo giro (2029 da Portland e 2024 dai Knicks). Mykhailiuk – lo ricordiamo – è stato acquisito dai Knicks nell’affare che ha mandato Josh Hart a New York.

