Mercato NBA, i Clippers prendono Mason Plumlee: la trade con Charlotte

Altra mossa sul mercato NBA da parte dei Los Angeles Clippers. Dopo aver lasciato andare John Wall (Houston) e Luke Kennard (Memphis), i californiani hanno deciso di dire addio anche a Reggie Jackson. I Clippers, infatti, hanno chiuso una trade con i Charlotte Hornets, in cambio di Mason Plumlee che va a rafforzare il pacchetto lunghi.

Clippers are sending Reggie Jackson to Charlotte in the deal, source tells ESPN. https://t.co/tIh0QdCcX3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023