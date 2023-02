Mercato NBA, i Golden State Warriors prendono Kevin Knox e lo girano a Portland: torna Gary Payton II

All’interno della trade che ha portato James Wiseman in direzione Detroit Pistons, c’è da sottolineare che Kevin Knox si unisce ai Golden State Warriors. Detto questo, la sua permanenza all’interno della compagine allenata da coach Steve Kerr è durata solo qualche minuto. I californiani hanno utilizzato Knox come nuova pedina di scambio, spedendolo ai Portland Trail Blazers – insieme a cinque scelte del secondo giro – per arrivare a Gary Payton II.

The Pistons are sending F Kevin Knox to the Warriors as part of the multi-team deal that brings them James Wiseman, sources tell ESPN. Knox may be moved onto a new team. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

The Warriors are routing Kevin Knox to the Blazers via multi-team deal with the Pistons, sources tell ESPN. https://t.co/VmxEAWCPNh — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

