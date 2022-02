Mercato NBA: tutti i colpi fino alla Trade Deadline 2022

La NBA Trade Deadline per la stagione 2021-2022 scatta giovedì 10 febbraio alle 21:00 italiane –qui avevamo provato a ipotizzare alcuni scenari. Seguiamo le ultime 48 ore live con una panoramica completa su tutti gli affari conclusi fin qui e gli aggiornamenti dal mercato NBA, man mano che arrivano.

NBA Trade Deadline 2022: gli affari conclusi sul mercato

Cos’è successo finora:

4 febbraio

Eric Bledsoe lascia i Los Angeles Clippers e passa a Portland; in California arrivano Norman Powell e Robert Covington – i dettagli della trade.

7 febbraio

Caris LeVert ai Cleveland Cavaliers: Indiana ottiene Ricky Rubio e scelte – i dettagli.

8 febbraio

Ancora Blazers protagonisti: si scioglie il duo Lillard McCollum. Quest’ultimo passa ai New Orleans Pelicans. Portland ottiene una trade exception da 21 milioni di dollari. Tutti i dettagli dello scambio.

Indiana muove le pedine: Domantas Sabonis finisce a Sacramento con Jeremy Lamb, Justin Holiday e una 2ª scelta al Draft 2027; a Indianapolis Buddy Hield, Tristan Thompson e Tyrese Halliburton. Indiana ricava una trade exception da 6 milioni di dollari. La news.

9 febbraio

Di nuovo valigie in mano per Alexander Walker e Tomas Satoransky, già coinvolti nella trade che ha portato CJ McColllum a New Orleans. Affare fra tre squadre: il ceco finisce a San Antonio, con una seconda scelta futura; Portland riceve Joe Ingles, Elijah Hughes e un’altra seconda scelta. Juancho Hernangomez va a Utah assieme al predetto Walker. Il tweet di Adrian Wojnarowski.

Kz Okpala ai Thunder: i Miami Heat ottiene una 2ª scelta futura al Draft 2026

10 febbraio