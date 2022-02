I Dallas Mavericks si muovo poco prima del termine della trade deadline 2022. I texani, infatti, hanno raggiunto un accordo di trade con i Washington Wizards: i Mavs salutano Kristaps Porzingis, per accogliere contestualmente Spencer Dinwiddie e Davis Bertans. La notizia è stata riportata dal solito Adrian Wojnarowski.

The Mavericks are trading Kristaps Porzingis to the Wizards for a packaged centered on Spencer Dinwiddie, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022