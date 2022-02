La bomba di giornata arriva da Brooklyn. Secondo quanto rilanciato da Adrian Wojnarowski, infatti, i Nets avrebbero raggiunto un accordo con i Philadelphia 76ers per una trade che porterà in dote a coach Doc Rivers, James Harden. In cambio, Phila spedisce nella Grande Mela un pacchetto composto da Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e due scelte future del primo giro (una 2022 e una pick protetta 2027).

The Brooklyn Nets are trading James Harden to the Philadelphia 76ers for Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond and two first-round picks, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022