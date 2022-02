Mercato NBA, Sabonis a Sacramento, i dettagli della trade

Quello di Domantas Sabonis era uno dei nomi da seguire con maggior attenzione in queste battute finali di mercato NBA e in effetti ha fatto le valigie. Il figlio di Arvydas, scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, finisce a Sacramento con Jeremy Lamb, Justin Holiday e una 2ª scelta al Draft 2027. Indiana, in piena a Indianapolis Buddy Hield, Tristan Thompson e Tyrese Halliburton. Indiana ricava una trade exception da 6 milioni di dollari.

Sabonis, una macchina da doppie doppie per i Kings

Il sacrificio di Haliburton, ex 12ª scelta assoluta al Draft, ridisegna un po’ i piani di Sacramento, che ora puntano decisamente sulla coppia backcourt formata da Fox e Davion Mitchell. Sotto i tabelloni la presenza dell’ ex Pacers è una garanzia di ottimi numeri. Sabonis è infatti sul podio nella lega alla voce “doppie doppie” nella stagione NBA corrente (34).

