NBA, Goran Dragic si prende una pausa: il comunicato dei Raptors

Goran Dragic lascia da parte le questioni di campo e, per ragioni personali, si prende una pausa dalla pallacanestro giocata. Nel rispetto della privacy del giocatore, il GM Bobby Webster si è limitato a ufficializzare a mezzo stampa la decisione condivisa con la squadra, senza approfondire i motivi della scelta.

Di seguito quanto dichiarato dal dirigente Raptors:

Con il nostro pieno sostegno, Goran Dragic starà lontano dalla squadra per un po’ di tempo al fine di risolvere una questione personale. Si è comportato come un professionista nei mesi trascorsi qui, fungendo da mentore per i nostri giovani e confermandosi grande compagno per i veterani del gruppo. Continuerà a lavorare per mantenersi in forma durante il periodo di assenza. Non c’è una data per il suo reintegro e forniremo aggiornamenti a tempo debito. Goran ha l’appoggio di Masai [Ujiri], Nick [Nurse] e organizzazione tutta.”