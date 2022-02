Mercato NBA, i Miami Heat spediscono KZ Okpala ai Thunder: i dettagli della trade

I Miami Heat nelle ultime ore hanno chiuso un’operazione ‘minore’ sul mercato NBA. La compagine della Florida, infatti, ha annunciato di aver scambiato KZ Okpala agli Oklahoma City Thunder in cambio di una scelta Draft 2026 del secondo giro.

Per gli Heat, questa mossa è stata fatta per liberare un posto in roster, mentre OKC recupera un giovane giocatore pronto da sviluppare. Miami potrebbe ora preparare il terreno per un nuovo scambio o darsi flessibilità per firmare un free agent in vista del finale di stagione.

In 21 partite, Okpala ha viaggiato con una media di 11.6 minuti per 3.7 punti e 2 rimbalzi, tirando con il 43.5%.

OFFICIAL: The Miami HEAT have acquired a 2026 second round pick from the Oklahoma City Thunder in exchange for KZ Okpala. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 9, 2022

