Mercato NBA, Eric Bledsoe a Portland via trade: 5 giocatori coinvolti

Completata un’altra trade nel mercato NBA 2022. I Los Angeles Clippers mandano Eric Bledsoe, Justise Winslow e il rookie Keon Johnson a Portland in cambio di Robert Covington e Norman Powell – quest’ultimo arrivato in Oregon proprio alla Deadline 2021. Stando a quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, Portland riceve anche una 2ª scelta futura al Draft 2025 (via Pistons).

The Clippers are trading Eric Bledsoe, Justise Winslow, Keon Johnson and future second-round pick to the Trail Blazers for Norman Powell and Robert Covington, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 4, 2022