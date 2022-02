Mercato NBA, Boston spedisce Schroder a Houston: la trade

Al fotofinish, i Boston Celtics hanno chiuso un’ultima trade, stavolta con gli Houston Rockets. La franchigia biancoverde, infatti, ha raggiunto un accordo con i texani per uno scambio che porta ai Rockets Dennis Schroder, Enes Freedom e Bruno Fernando, in cambio di Daniel Theis.

Per Schroder, l’avventura a Boston è durata nemmeno una stagione: il play lascia i Celtics dopo 49 presenze e una media di 14.4 punti, 3.3 rimbalzi e 4.2 assist ad allacciata di scarpa.

Boston is sending guard Dennis Schroder to the Rockets in the deal, source tells ESPN. https://t.co/4RFdjoULq3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022