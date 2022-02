Mercato NBA, c’è lo scambio a 3 tra Utah, Portland e San Antonio

Secondo il solito Adrian Wojnarowski, siamo in dirittura d’arrivo per una trade che coinvolge 3 squadre: stiamo parlando di Jazz, Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs. Ecco i dettagli dell’accordo:

Già alla ricerca di un esterno, i Jazz hanno dovuto muoversi in maniera decisa specialmente dopo l’infortunio di Joe Ingles, che sono quindi riusciti a scambiare. Nickeil Alexander-Walker potrebbe rappresentare un tassello di primo interesse, anche se ha faticato a confermare quanto di buono visto durante la scorsa annata. Per Portland è un momento di ricostruzione, in attesa di approcciare l’offseason con qualche asso in più.

The Utah Jazz are acquiring guard Portland’s Nickeil Alexander-Walker and the Spurs’ Juancho Hernangomez in a three-way deal, sources tell ESPN. The Spurs gets guard Tomas Satoransky and a second-round pick, and the Blazers get Joe Ingles, Elijah Hughes and a second-round pick.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2022