Mercato NBA, Montrezl Harrell lascia Washington: trade con Charlotte

Tra i colpi di mercato NBA 2022, c’è tempo anche per un paio di mosse dei Washington Wizards. Come anticipato da Shams Charania, la franchigia della capitale ha detto addio a Montrezl Harrell, scambiato con Charlotte. Inoltre, Washington ha contestualmente scambiato Aaron Holiday, chiudendo la trade con i Phoenix Suns. In attesa di capire le contropartite ricevute dalla compagine allenata da Wes Unseld.

The Wizards are trading Aaron Holiday to Phoenix, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

Washington is finalizing sending Montrezl Harrell to Charlotte, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

Tutte le trade della trade deadline NBA 2022