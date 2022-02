Mercato NBA, scambio Cleveland-Indiana: ai Cavs arriva Caris LeVert

Da settimane si parla dell’interesse dei Cleveland Cavaliers per Caris LeVert e secondo Woj i Pacers e i Cavs hanno appena chiuso una trade proprio intorno al suo nome. LeVert arriverà in Ohio in cambio di Ricky Rubio, una scelta al primo round (protetta in lottery) e due scelte future del secondo giro (una via Houston 2022). A seguito degli infortuni di Collin Sexton e Ricky Rubio, i Cavaliers si sono immediatamente coperti con Rajon Rondo e LeVert, due arrivi molto interessanti.

L’ormai ex Indiana ritroverà tra i suoi compagni di squadra Jarrett Allen, poiché i due hanno giocato diverso tempo con la canotta dei Brooklyn Nets. Sempre secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, Caris avrebbe accolto di buon grado il suo trasferimento in Ohio, poiché nativo di Columbus. Con questa mossa, Cleveland punta a chiudere la stagione con una qualificazione ai Playoff. Il futuro sembra essere già ora per i Cavs.

The Cavs are sending a package to the Pacers that includes Ricky Rubio’s expiring contract and a lottery-protected 2022 and first-round pick and two second round picks, sources tell ESPN. https://t.co/CxLM9S5wvr — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2022

