Continuano a muoversi sul mercato i Boston Celtics. Secondo quanto riporta Shams Charania, i Boston Celtics hanno scambiato Josh Richardson per il giocatore dei San Antonio Spurs, Derrick White.

The Boston Celtics are trading Josh Richardson to the San Antonio Spurs for Derrick White, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022