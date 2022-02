Mercato NBA, Boston Celtics e Orlando chiudono una trade: i dettagli

Altro piccolo movimento in questo mercato NBA 2022, con Boston Celtics e Orlando Magic che hanno chiuso una trade. I Celtics hanno spedito PJ Dozier e Bol Bol – insieme ad una scelta del secondo giro e cash consideration – alla franchigia della Florida, in cambio di una seconda scelta futura.

Come ricorda Adrian Wojnarowski, sia Dozier che Bol Bol sono indisponibili fino a fine stagione.

The Celtics are trading PJ Dozier and Bol Bol, a future second and cash to the Magic for a future second-round pick, sources tell ESPN. Dozier and Bol are both out for the season. Cost-savings for Boston.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022