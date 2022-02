Mercato NBA, Toronto muove Goran Dragic: i dettagli della trade

Alla fine Goran Dragic abbandona i Toronto Raptors. Negli ultimi minuti, infatti, Shams Charania ha sostanzialmente confermato che i canadesi hanno scambiato il playmaker con i San Antonio Spurs. In cambio, Toronto riceverà Thad Young. Per Dragic, l’avventura con la maglia dei Raptors si è conclusa con 5 presenze (di cui 2 da titolare) per una media di 8 punti, 2.8 rimbalzi e 1.8 assist ad allacciata di scarpa.

Secondo Haynes, il giocatore dovrebbe raggiungere quindi un accordo di buyout con la compagine del Texas. Su di lui ci sarebbe l’interesse, forte, dei Dallas Mavericks. Le prossime ore saranno decisive per il futuro dello sloveno.

The Toronto Raptors are trading Goran Dragic to the San Antonio Spurs for Thad Young, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

