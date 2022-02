Mercato NBA 2022, trade a quattro per Bucks, Clippers, Kings e Pistons

Secondo le indiscrezioni riportate da Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Atheltic, la giornata di conclusione del mercato NBA si è aperta con una corposa trattativa che ha coinvolto ben quattro franchigie.

L’intreccio di mercato innescato da Bucks, Clippers, Kings e Pistons porterà a Milwaukee Serge Ibaka, due seconde scelte future e conguaglio economico, a Los Angeles Rodney Hood e Semi Ojele, a Sacramento Donte DiVincenzo, Trey Lyles e Josh Jackson, a Detroit Marvin Bagley III.

ESPN Sources:

Full trade participants:

Kings: Donte DiVincenzo, Trey Lyles and Josh Jackson.

Bucks: Serge Ibaka, two future second-round picks, cash.

Clippers: Rodney Hood, Semi Ojele.

Pistons: Marvin Bagley Jr. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

The Sacramento Kings are trading Marvin Bagley III to the Detroit Pistons, sources tell me and @sam_amick. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

The Los Angeles Clippers are trading Serge Ibaka to the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

The Pistons are trading Josh Jackson and Trey Lyles to Sacramento, sources tell @TheAthletic @Stadium. Four-team deal with Detroit, Sacramento, Milwaukee and LAC. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

