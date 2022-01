Mercato NBA, Brooklyn Nets disposti a trovare una nuova squadra per Millsap

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, giornalista di spicco della redazione di The Athletic, Paul Millsap lascerà i Brooklyn Nets entro la deadline del prossimo 10 Febbraio. Tuttavia, la franchigia newyorkese si spenderà in prima persona per aiutare il veterano a trovare una squadra che possa soddisfare le sue richieste.

Forward Paul Millsap and the Brooklyn Nets have agreed to find the four-time All-Star a new team where he can have a greater contribution, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 21, 2022

Millsap, unitosi in estate ai Nets sulla base di un contratto annuale da $2.6 milioni, non ha mai racimolato un minutaggio soddisfacente alla corte di coach Steve Nash. L’ex giocatore di Atlanta ha giocato solamente ventiquattro partite in questa stagione, disputando in particolare solo due delle ultime diciassette gare che hanno impegnato Brooklyn.

Nonostante fosse stato corteggiato anche da Bulls e Warriors nel corso della offseason, l’ala forte ha deciso di approdare al Barclays Center con il trasparente obiettivo di vincere immediatamente il titolo NBA. Tuttavia, complice anche l’inaspettato ritorno all’attività agonistica di LaMarcus Aldridge, le rotazioni legate ai membri del frontcourt sono diventate sempre più esclusive, soffocando le speranze di consistente impiego nutrite dallo stesso Millsap.

