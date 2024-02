Mercato NBA: tutti i colpi fino alla Trade Deadline 2024

La Trade Deadline della NBA per la stagione 2023/24 è prevista per giovedì 8 febbraio alle ore 21:00 italiane. Seguiamo le ultime ore di un mercato molto intenso, ricapitolando gli scambi precedenti e aggiornando con gli ultimi movimenti, man mano che arrivano.

NBA Trade Deadline 2024: gli affari conclusi sul mercato

Danilo Gallinari lo scorso 14 gennaio è stato spedito ai Detroit Pistons dai Washington Wizards in una trade che ha coinvolto anche Mike Muscala. L’italiano, peraltro, è in attesa di conoscere il suo futuro: negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato anche a quello dei Los Angeles Lakers.

Lo scorso 17 gennaio gli Indiana Pacers hanno ottenuto Pascal Siakam attraverso uno scambio a tre squadre mandando Bruce Brown, Jordan Nwora e tre prime scelte future al Draft ai Toronto Raptors (2024, 2026 e la peggiore tra Thunder, Rockets, Clippers e Jazz nel 2024).

Il 23 gennaio, Charlotte Hornets e Miami Heat hanno concluso una trade che ha portato Terry Rozier III in Florida. Charlotte ha ottenuto in cambio Kyle Lowry, una prima scelta al draft NBA protetta in zona lottery per il 2027 e senza protezioni per il 2028.

Nelle scorse settimane Memphis ha chiuso una trade con gli Houston Rockets: in Texas finisce Steven Adams, mentre in direzione contraria vanno Victor Oladipo e tre future scelte del secondo turno al Draft (due del 2024 e una del 2025).

The Memphis Grizzlies are trading Steven Adams to the Houston Rockets for Victor Oladipo and three second-round picks, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 1, 2024

7 febbraio

Simone Fontecchio è un nuovo giocatore dei Detroit Pistons e raggiunge lo stesso Gallinari in Michigan. Gli Utah Jazz hanno deciso di privarsi della propria ala titolare in cambio dei diritti di Gabriele Procida, Kevin Knox e una seconda scelta al Draft 2024 via Washington.

I Boston Celtics si sono aggiudicati Xavier Tillman: l’ormai ex lungo di Memphis lascia il Tennessee in cambio di due seconde scelte.

Monte Morris dai Pistons ai Timberwolves in cambio di Shake Milton, Troy Brown e una scelta al 2º giro del Draft 2030