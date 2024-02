Mercato NBA, Xavier Tillman ai Boston Celtics via trade in cambio di scelte

I Memphis Grizzlies sono stati messi in difficoltà da una serie interminabile di infortuni ma non rinunciano ad essere attivi sul mercato NBA. A distanza di qualche giorno dalla trade che ha coinvolto Steven Adams, un altro movimento porta Xavier Tillman ai Boston Celtics in cambio di scelte future al 2º giro del Draft (2027 via Atlanta, 2030 via Dallas). Il totale di pick cumulate, precisa Adrian Wojnarowski di ESPN, arriva così a cinque. Il contratto di Tillman, da 1.9 milioni di dollari, è in scadenza a fine stagione. Boston, scrive Bobby Marks, eredita i Bird Rights maturati e potrà quindi rifirmarlo in estate nonostante attuale quadro salariale presenti alcuni vincoli.

