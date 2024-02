Mercato NBA, Pat Beverley alla corte di Doc Rivers in cambio di Cam Payne

In questa stagione i Milwaukee Bucks stanno riscontrando tanti problemi a livello difensivo. Sono infatti la settima peggiore difesa di tutta la NBA con 119.8 punti concessi per 100 possessi e per ovviare a tali problemi difensivi vanno a pescare dal mercato Pat Beverley tramite trade. Beverley, uno dei migliori difensori della lega, ritroverà come allenatore Doc Rivers che lo aveva già allenato ai tempi dei Los Angeles Clippers.

I Philadelphia 76ers ricevono in cambio Cameron Payne. Entrambi i contratti dei giocatori sono in scadenza a fine stagione.

