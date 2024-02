Mercato NBA, Simone Fontecchio finisce ai Detroit Pistons via trade: i dettagli

Colpo improvviso sul mercato NBA da parte dei Detroit Pistons. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, la franchigia del Michigan ha chiuso una trade con gli Utah Jazz aggiudicandosi Simone Fontecchio. La compagine di Salt Lake City si accaparra invece Kevin Knox, una seconda scelta al Draft 2024 appartenente a Washington e i diritti di Gabriele Procida nel momento in cui vorrà provare a fare il grande salto.

Sul giocatore italiano c’erano diverse franchigie interessate – anche di primo livello – come Phoenix Suns e Boston Celtics. Detroit ha però bruciato tutti, chiudendo prima della trade deadline. Sempre secondo le informazioni raccolte da ESPN, la compagine di Monty Williams punterebbe tantissimo sulla stella della nazionale italiana e rientrerebbe nei piani a breve e medio termine della stessa franchigia. A fine stagione, Fontecchio sarà restricted free agent, dando l’opportunità a Detroit di trattenere il giocatore alla base nel momento in cui pareggerà le offerte da parte di altre squadre.

In tutto questo, Fontecchio raggiunge Danilo Gallinari – altro italiano in NBA – in quel di Detroit. Il Gallo aveva raggiunto il Michigan nel corso delle ultime settimane, anch’egli coinvolto in una trade con Washington.

