Danilo Gallinari scambiato da Washington: finisce ai Pistons via trade sul mercato NBA

Nuovo cambio di casacca per Danilo Gallinari, che dopo aver mancato il debutto con i Boston Celtics per un grave infortunio ha faticato a trovare stabilità in questa fase della sua carriera NBA. Il giocatore italiano è stato scambiato dagli Washington Wizards assieme a Mike Muscala, finendo ai Detroit Pistons in cambio di Marvin Bagley II, Isaiah Livers e due seconde scelte future (2025 e 2026). Il fatto che la trade andata in porto coinvolga le squadre che occupano rispettivamente penultimo e ultimo posto nella Eastern Conference si spiega con ragioni salariali: tre dei quattro contratti mossi sono in scadenza a fine anno, mentre all’ex seconda scelta assoluta da Duke spettano 12.5 milioni di dollari nel 2024-2025.

Detroit moves Bagley’s contract ($12.5M in 2024-2025) for two future second-round picks. Livers ($1.8M), Gallinari ($6.8M) and Muscala ($3.5M) are on expiring contracts. https://t.co/qRnVfR6JbJ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 14, 2024

