Mercato NBA, Detroit si muove ancora: trade con i Knicks che prendono Bogdanovic e Burks

Sapevamo che i New York Knicks volevano separarsi da Quentin Grimes il prima possibile ed ora è tutto fatto. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, la franchigia newyorchese avrebbe chiuso con i Detroit Pistons una trade che porta in Michigan anche Evan Fournier e Malachi Flynn. In direzione contraria, ossia verso la Grande Mela, arrivano Alec Burks e soprattutto Bojan Bogdanovic. Due innesti di un certo livello per i Knicks che attualmente si trovano in quarta posizione ad Est e vogliono regalarsi un ultimo grande sforzo per prepararsi ai prossimi Playoff.

Dopo l’arrivo di OG Anunoby a fine dicembre, la dirigenza dei Knicks ha quindi messo a segno un altro grande colpo. Dall’altro lato, segnaliamo la terza trade conclusa nelle ultime 24 ore da parte dei Detroit Pistons che stanno ampiamente preparando il terreno per la free agency della prossima estate.

The Knicks are busy on trade deadline day 👀 (via @wojespn) pic.twitter.com/tRrujvcGiH — ESPN (@espn) February 8, 2024

