Mercato NBA, gli Oklahoma City Thunder acquisiscono Gordon Hayward: i dettagli della trade

Ormai arrivato nell’ultimo anno del suo enorme contratto da 120 milioni di dollari firmato nel 2020, Gordon Hayward è stato ceduto dagli Charlotte Hornets pochi minuti fa. La franchigia, infatti, ha raggiunto un accordo con gli Oklahoma City Thunder per una trade che coinvolge un pacchetto di giocatori più ampio.

Secondo ESPN , i Thunder hanno lasciato andare Vasilije Micic, Tre Mann e Davis Bertans – tre giocatori che non erano nella rotazione di Mark Daigneault – insieme ad una non meglio specificata “compensazione di scelte del Draft”. In cambio, Charlotte ha deciso di privarsi del giocatore classe 1990. Hayward porterà la sua esperienza all’interno di una squadra che ha saputo fare la voce grossa durante l’attuale regular season NBA e si appresta a prepararsi per il basket dei Playoff. Con un giocatore di rotazione in più.

