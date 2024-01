Mercato NBA, i Miami Heat salutano Kyle Lowry: arriva la trade con Charlotte

Non era contento di essere fuori dallo starting five e ora Kyle Lowry saluta ufficialmente i Miami Heat. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, la franchigia della Florida ha chiuso una trade sul mercato NBA con i Charlotte Hornets che cedono a loro volta Terry Rozier. Per convincere gli Hornets a privarsi di “Scary Terry”, gli Hornets hanno ottenuto anche una prima scelta del Draft 2027 (protetta 1-14 il primo anno, poi non protetta).

In questo senso, Miami si è liberata di un Lowry poco motivato e che viaggiava a cifre irrisorie nell’ultimo mese con soli 4.4 punti di media ad allacciata di scarpa, tirando con il 29% dal campo, in 24 minuti di permanenza sul parquet. In confronto, Terry Rozier sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, con una media di 23.2 punti (46% dal campo, di cui il 36% dalla distanza). Charlotte ha già annunciato di voler provare a scambiare Lowry, il quale cuba 29.7 milioni di dollari nell’attuale stagione. L’obiettivo è cederlo entro la trade deadline del prossimo 8 febbraio.

JUST JN: Miami is nearing a trade to acquire Charlotte's Terry Rozier for a package sending Kyle Lowry and draft compensation that includes a first-round pick, league sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/FGFkpDifYe — Shams Charania (@ShamsCharania) January 23, 2024

