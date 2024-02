Mercato NBA, Charlotte spedisce PJ Washington a Dallas via trade: i dettagli

Altro movimento in entrata prima della trade deadline per i Dallas Mavericks che dopo aver acquisito Daniel Gafford, aggiungono al proprio roster PJ Washington in uscita dagli Charlotte Hornets.

Nello scambio, secondo quanto riportato dall’insider di ESPN Adrian Wojnarowski, fanno il percorso inverso Grant Williams e Seth Curry oltre ad una prima scelta protetta al Draft 2027.

PJ Washington lascia quindi Charlotte dopo quattro stagioni e mezzo con la maglia degli Hornets. In questa stagione il nativo di Louisville, Kentucky sta viaggiando a medie di 13.6 punti, 5.3 rimbalzi e 2.2 assist in 44 partite.

