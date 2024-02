Mercato NBA, i Brooklyn Nets acquisiscono Dennis Schroder e Thad Young via trade con Toronto

Altro colpo sul frenetico mercato NBA che si sta per concludere con la solita trade deadline impostata per le ore 21.00 italiane odierne. Brooklyn Nets e Toronto Raptors hanno chiuso una trade: Dennis Schroder e Thaddeus Young finiscono nella Grande Mela in cambio di Spencer Dinwiddie (che lascia nuovamente Brooklyn).

Le ultime notizie, peraltro, riportano un possibile taglio da parte della compagine canadese nei confronti di Spencer Dinwiddie che potrebbe, quindi, ritrovarsi improvvisamente free agent.

Trade details: Nets receive:

Dennis Schroder

Thaddeus Young Raptors receive:

Spencer Dinwiddie

Dennis Smith Jr. (via @wojespn ) pic.twitter.com/rPB7QZaVpN — NBA Retweet (@RTNBA) February 8, 2024

Leggi Anche:

Mercato NBA, Detroit si muove ancora: trade con i Knicks che prendono Bogdanovic e Burks

Mercato NBA, Utah spedisce Kelly Olynyk ai Toronto Raptors via trade