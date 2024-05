Mercato NBA, i Lakers alla ricerca del nuovo allenatore: i nomi sulla lista

Il licenziamento non troppo a sorpresa di coach Ham sulla panchina dei Lakers ha già scatenato una serie di voci e rumors davvero curiose. Secondo quanto riporta Shams Charania, insider di The Athletic, i gialloviola avrebbero già messo sul proprio taccuino una serie di nomi da valutare con estrema attenzione. Si parte da quello di Mike Budenholzer, ex campione NBA con i Milwaukee Bucks di Antetokounmpo, fino al vice allenatore dei Golden State Warriors Kenny Atkinson, passando poi per quello di Ty Lue se dovesse lasciare i Clippers al termine della corsa Playoff in cui è impegnato.

L’idea JJ Redick sulla panchina dei Lakers e il rapporto con James

Occhio, però, anche alla grande sorpresa che potrebbe essere rappresentata da JJ Redick. L’ex giocatore NBA, da qualche tempo analista per ESPN e autore di un podcast tutto suo, ha un rapporto molto stretto con LeBron James con cui ha ideato “Mind the Game Pod”. All’interno della prima puntata, Redick discute proprio di schemi e tattiche con il nativo di Akron, lasciando presagire una certa sintonia d’intenti. E sarebbe un’occasione d’oro anche per lui, per avviare la sua carriera da head coach.

Chiaro, è troppo presto per puntare in una direzione vera e propria, anche perché Rob Pelinka non vuole sbagliare per regalare a LeBron James la sua probabile ultima corsa in maglia gialloviola.

