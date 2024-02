NBA, Memphis manda Steven Adams a Houston

Nella notte italiana tra giovedì 1 e venerdì 2 febbraio, i Memphis Grizzlies e gli Houston Rockets hanno concluso uno scambio. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, i Grizzlies hanno spedito il veteranissimo centro Steven Adams ai Rockets in cambio di Victor Oladipo e tre scelte al secondo giro. Due di queste nel 2024 e una nel 2025.

The Memphis Grizzlies are trading Steven Adams to the Houston Rockets for Victor Oladipo and three second-round picks, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 1, 2024

Insomma, nessuna blockbuster trade. A maggior ragione dato che né Oladipo né Adams hanno mai messo piede sul parquet questa stagione. Il neozelandese ha dovuto operarsi al ginocchio dopo aver rotto il legamento crociato circa un anno fa. L’ex Miami, invece, deve ancora debuttare dopo il lungo recupero dalla rottura del tendine rotuleo sinistro nei Playoff dello scorso anno. Si tratta in ogni caso di un movimento interessante per entrambe le franchigie, per motivi molto diversi.

Memphis si libera di un contratto da 2 anni e 25 milioni complessivi, incamerandone uno annuale da 9 milioni. Contratto più corto e meno dispendioso, che permette al front office dei Grizzlies una maggiore flessibilità nelle decisioni di questa estate. Dall’altra parte, invece, Houston guadagna un ottimo secondo violino per la stella Alperen Şengün. Per di più a prezzo di discount, visti i contratti che ormai in NBA stanno prendendo piede. Nell’ultima stagione il centro maori ha viaggiato a una media di 8.6 punti, 11.5 rimbalzi, 2.3 assist e 1.1 stoppate in 27 minuti. Garantirebbe così a Ime Udoka un’alternativa di livello nel pitturato.

Per Oladipo si tratta del terzo scambio negli ultimi dodici mesi. Prima è passato dai Miami Heat agli Oklahoma City Thunder. Poi ai Rockets, e ora si accasa a Memphis. Con un futuro ancora molto nebuloso.

Leggi Anche:

NBA, Philadelphia cauta dopo l’infortunio di Embiid: tempi di rientro da valutare

NBA, i Lakers vincono a Boston senza LeBron James e Anthony Davis

Il Salary Cap NBA dovrebbe crescere ulteriormente nel 2024/2025: le ultime proiezioni