Mercato NBA, chiusa una trade a tre squadre: Pascal Siakam finisce agli Indiana Pacers

Si è chiusa finalmente la trade tanto chiacchierata negli ultimi giorni tra Toronto Raptors e Indiana Pacers con Pascal Siakam protagonista. I Pacers acquisiscono il camerunense con uno scambio a tre squadre mandando Bruce Brown, Jordan Nwora e tre prime scelte future al Draft in Canada (2024, 2026 e la peggiore tra Thunder, Rockets, Clippers e Jazz nel 2024). La terza squadra dell’accordo sono i New Orleans Pelicans che spediscono Kira Lewis Jr. ai Toronto Raptors in cambio di una compensazione economica per far tornare i conti della trade.

Si conclude quindi l’avventura di Pascal Siakam con la maglia dei Raptors dopo otto stagioni, un titolo vinto nel 2019 e due selezioni all’All-Star Game nel 2020 e 2023. I Pacers tentano dunque il tutto per tutto e vanno a creare una coppia di altissimo livello con Tyrese Haliburton.

Dopo aver perso Fred VanVleet in estate e aver spedito OG Anunoby ai New York Knicks, i Raptors perdono anche l’ultimo pezzo della squadra campione NBA nel 2019 e cercheranno perciò di ricostruire attorno a Scottie Barnes, Immanuel Quickley e R.J. Barrett.

Secondo quanto riportato da Marc J. Spears di The Andscape queste sono state le prime parole dell’agente di Siakam Todd Ramasar dopo la notizia dell’approdo del suo assistito nello stato dell’Indiana:

“Sono eccitato che Pascal riceva un’opportunità di primo livello con i Pacers, al fianco di Tyrese Haliburton e Myles Turner sotto la guida di un grande allenatore come Rick Carlisle. Il futuro è radioso per loro”.

In questa stagione “Spicy P” stava viaggiando a medie di 22.2 punti, 6.3 rimbalzi e 4.9 assist con il 52.2% al tiro complessivo e il 31.7% dalla lunga distanza.

Leggi anche:

NBA, season-high da 38 punti per Paul George e nona vittoria nelle ultime undici per i Clippers

NBA, i Suns risorgono da -22 contro i Kings e trovano la terza vittoria di fila

NBA, Embiid dice 41 e domina la sfida tra MVP contro Nikola Jokić