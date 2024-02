Mercato NBA, Killian Hayes tagliato dai Detroit Pistons

Dopo non essere riusciti ad includerlo in nessuna trade, i Detroit Pistons hanno deciso di tagliare Killian Hayes. Anche se non era più nei piani di Monty Williams, il taglio del giocatore è stata oggettivamente una sorpresa dato che il francese è stato scelto in settima posizione nel Draft 2020. Si tratta di una decisione rara quella di cedere un giocatore all’interno del suo Rookie Scale Contract.

