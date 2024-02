Mercato NBA, Doug McDermott lascia San Antonio e finisce agli Indiana Pacers

Dopo aver ceduto nelle scorse ore Buddy Hield, spedito a Phila – gli Indiana i Pacers sono corsi immediatamente ai ripari facendo atterrare in città Doug McDermott. Il front office della franchigia di Indianapolis ha deciso di spedire Marcus Morris e una scelta del secondo giro al Draft ai San Antonio Spurs.

L’ex stella di Creighton in questa stagione sta viaggiando con il 44% di realizzazione da dietro l’arco e il 41% complessivo in carriera. Prima di approdare a San Antonio, McDermott aveva già giocato per i Pacers, dove aveva trascorso tre stagioni (tra il 2018 e il 2021), firmando la sua migliore annata in carriera nel 2020/21 registrando una media di 13.6 punti,

