Mercato NBA: ecco tutti i giocatori rilasciati tramite Buyout

Siamo ormai alle battute finali per le squadre interessante a firmare giocatori free agent in vista dei Playoff NBA 2019-2020. Nelle prossime ore i giochi saranno ultimati e le franchigie non potranno più intervenire sul mercato per puntellare il roster con gli ultimi colpi. L’ultimo, in ordine cronologico, è quello effettuato dai Lakers con l’aggiunta di Dion Waiters. Ma la lista è lunga e i nomi ancora in ballo sono diversi.

Buyout NBA 2019-2020

Tra i giocatori che hanno raggiunto il buyout c’è anche DeMarcus Cousins. L’ex gialloviola potrebbe trovare sistemazione in extremis, ma dovrà dimostrare di essere in condizioni quantomeno sufficienti per dare una mano nel corso della post season.

Giocatore Rilasciato da Firmato da Dragan Bender Bucks Warriors Jonah Bolden 76ers Suns Ryan Broekhoff Mavericks Trey Burke 76ers DeMarre Carroll Spurs Rockets DeMarcus Cousins Lakers Allen Crabbe Timberwolves Troy Daniels Lakers Nuggets Tim Frazier Pistons Gerald Green Nuggets Reggie Jackson Pistons Clippers Amile Jefferson Magic Tyler Johnson Suns Michael Kidd-Gilchrist Hornets Mavericks Jordan McRae Nuggets Pistons Markieff Morris Pistons Lakers Nene Hawks Chandler Parsons Hawks Isaiah Thomas Clippers Anthony Tolliver Kings Grizzlies Dion Waiters Grizzlies Lakers Derrick Walton Jr. Hawks Pistons Marvin Williams Hornets Bucks

