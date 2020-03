Draymond Green ha firmato un contratto di sponsorizzazione con Converse, la nota azienda statunitense di scarpe.

Come riporta ESPN, il giocatore dei Golden State Warriors riceverà più di 1 milione di dollari e, inoltre, sarà il principale testimonial del marchio.

Con questo accordo, Draymond Green continuerà a far parte della Nike Inc., visto che quest’ultima ha acquistato nel 2003 il marchio Converse.

Un accordo che fa felici tutti, primo su tutti lo stesso numero 23 di Golden State:

Soddisfatto della nuova partnership è, ovviamente, il CMO di Converse Jesse Stolak, che ha spiegato la trattativa con Green e l’obiettivo dell’azienda:

“La parte migliore del lavoro con Draymond è stata che faceva già parte della famiglia Nike: abbiamo avuto la possibilità di parlare di questo progetto e le cose sono andate liscia come l’olio. Siamo entusiasti di essere il marchio di un giocatore così importante come Green: vogliamo ricostruire la nostra presenza nel mondo del basket con un gruppo di giocatori che incarni il nostro spirito, come Draymond”