Mercato NBA: buyout per Markieff Morris, sull’ex Pistons piombano i Lakers

Come riportato da Sham Charania di TheAthletic i Detroit Pistons hanno trovato l’accordo per il buy-out con l’ala Markieff Morris che è quindi libero di trovarsi una nuova squadra. Sul giocatore, ex Washington e OKC, ci sarebbero i Los Angeles Lakers. Sempre Charania riporta che oltre ai Los Angeles Lakers, su Morris sarebbero pronti a muoversi anche i Toronto Raptors.

The Los Angeles Lakers have emerged as a frontrunner to sign Markieff Morris, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Toronto has also expressed interest in Morris. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 21, 2020

L’ala è un veterano della NBA, avendo giocato in carriera 663 nella Lega viaggiando a 11.6 punti, 5.4 rimbalzi e 1.7 assist di media. In questa stagione ha vestito per 44 volte la maglia dei Detroit Pistons con cui ha messo 11 punti e quasi 4 rimbalzi di media, tirando con il 39.7% dalla lunga distanza.

Il fratello di Markieff, Marcus Morris, è andato ai Los Angeles Clippers nell’ultimo giorno di mercato: quindi in caso di firma con i Lakers di Markieff sarebbe interessante vedere il confronto tra i due nel derby di LA.

