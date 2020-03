Si sono cercati, si sono studiati e alla fine si sono uniti. Dion Waiters e Los Angeles Lakers è il matrimonio che si farà fino a fine stagione, come riportato da Shams Charania di The Athletic:

Sources: Waiters, his agent Rich Paul and the Lakers had several conversations, they have been positive, and it's been made clear among all: This must work out for him — otherwise, Lakers reserve the option to release him. https://t.co/rGL3xlxFvo — Shams Charania (@ShamsCharania) March 5, 2020

Sarà quindi la quarta scelta al Draft 2012 a prendere il posto di Troy Daniels, e non JR Smith, come si vociferava qualche giorno fa. Waiters è lo scarto dei Memphis Grizzlies, i quali lo avevano ricevuto dai Miami Heat all’interno della trade che ha visto coinvolto anche Andre Iguodala. Con ogni probabilità, per i Grizzlies, la guardia non era il profilo giusto da aggiungere all’interno di uno spogliatoio estremamente giovane, anche a causa della sua forte irriverenza. Infatti, il 28enne ha ricevuto ad ottobre una sospensione per cattiva condotta e a novembre, sempre per la stessa ragione, è stato costretto a scontare una pena di dieci partite.

Waiters ha giocato tre stagioni con i Cleveland Cavaliers – 2012/2015 -, una con gli Oklahoma City Thunder – 2015/2016 – e ben quattro con i Miami Heat, periodo conclusosi non nel migliore dei modi. In 412 partite, il classe ’91 ha una media di 13.2 punti, 2.7 rimbalzi e 2.8 assist. Se in forma e con la testa sulle spalle, Waiters può dire la sua anche in un roster ben radicato come quello gialloviola. Sopratutto, può ritrovarsi in un battibaleno da escluso a vincitore delle Finals 2019/2020.

