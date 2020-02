Mercato NBA, Markieff Morris si unirà ai Los Angeles Lakers

Secondo quanto riferito da più fonti i Los Angeles Lakers sarebbero ad un passo dal firmare Markieff Morris: il giocatore dovrebbe firmare un contratto da 1,75 milioni con la Disabled Players Exceptions della squadra.

Adrian Wojnarowski, celebre giornalista di ESPN, ha riferito la notizia precisando che l’accordo sarà siglato dopo le 17:00 ET. Il famoso insider ha poi aggiunto che non ci sono dubbi sulla buona riuscita dell’affare e che Morris sarà un giocatore Lakers per l’assalto all’anello.

Once F Markieff Morris clears waivers at 5 PM ET, he will sign with the Lakers into the $1.75M Disabled Player Exception, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 23, 2020

Morris, con i suoi 30 anni, rappresenta un giocatore già pronto e potrà dare un grande aiuto alla squadra di LeBron: quest’anno l’ala ha mantenuto delle medie di 11 punti a partita e 4 rimbalzi in 22 minuti di utilizzo in quel di Detroit.

Shams Charania riferisce che proprio nella giornata di venerdì i Pistons hanno concordato il buyout del lungo.

Fratello gemello di Marcus Morris, Markieff è stato selezionato al Draft del 2011 dai Phoenix Suns, dove ha giocato fino al 2016, per poi passare agli Wizards fino al 2019. Dal 2019, in un solo anno, Markieff ha cambiato ben 3 squadre, passando ai Thunder, per poi finire ai Pistons e infine, come abbiamo appena confermato, ai Los Angeles Lakers.

Chissà se il taglio di DeMarcus Cousins per fare spazio a Markieff Morris risulterà una mossa vincente, solo il tempo ce lo potrà dire.

LEGGI ANCHE:

Risultati NBA: Delirio gialloviola firmato LeBron James, Pacers massacrati a Toronto. Vittorie per Nuggets, Thunder e Pelicans

NBA, Tegola Memphis: Jaren jackson Jr. fuori almeno due settimane

NBA, Il derby tra Clippers e Lakers verrà recuperato il 9 aprile