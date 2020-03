Mercato NBA: i Lakers tagliano Troy Daniels, workout in vista per Waiters

I Los Angeles Lakers stanno muovendo gli ultimi tasselli per costruire il roster che tenterà l’assalto finale al titolo NBA. In quest’ottica va visto il taglio di Troy Daniels, che comunque ha ringraziato i Lakers per l’onestà dimostrata e per l’occasione data:

Absolutely one of the hardest decisions of my life. But it was best for ME..! I’ve been tested in my life before and I have came out the storm on my feet every time. What a pleasure it was to be apart of such a unbelievable organization of the @Lakers pic.twitter.com/FA5ldRiDF1

— Troy Daniels (@troydaniels) March 2, 2020