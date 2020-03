NBA, Tobias Harris commenta la vittoria contro Sacramento

I Philadelphia 76ers mettono fine alla loro serie di nove sconfitte di fila in trasferta battendo per 125-108 i Sacramento Kings. I 76ers raggiungono il successo senza le loro due stelle, Joel Embiid e Ben Simmons. Protagonista della serata Tobias Harris che con i suoi 28 punti, 14 rimbalzi e 3 assist ha portato i suoi Sixers a ottenere la 38esima vittoria stagionale.

Harris, nel post partita ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Abbiamo giocato in modo duro e col nostro ritmo. Volevamo tutti vincere stasera. Molte volte, coi parziali, si avvicinavano a noi col punteggio, ma siamo riusciti, grazie a grandi giocate di diversi miei compagni, a combatterli e vincere la partita. E’ stata veramente un’ottima vittoria, anche perché eravamo in trasferta.”

Però la prestazione di Harris non è l’unica degna di nota. Al Horford, autore di 18 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, ha ottenuto un plus/minus di +41. Brett Brown, capo allenatore di Philadelphia, ha voluto lodare il centro dominicano:

“E’ stato dominante, ma non perché ha segnato 40 punti. La sua difesa è stata eccellente per tutta la partita e molto efficiente nella fase offensiva.”

La stagione dei Sixers non sta andando assolutamente secondo le aspettative d’inizio anno: complici anche gli infortuni, Philadelphia quest’anno sta faticando sul piano del gioco, non riuscendo mai a trovare continuità. Il talento non manca, ma qualcosa non gira bene negli ingranaggi della squadra di Brown. Tuttavia bisognerà attendere la post-season per capire il vero volto dei 76ers. Ai posteri l’ardua sentenza.

LEGGI ANCHE:

Risultati NBA, Toronto blinda i Playoff nella notte di Curry; Nuggets in volata a Charlotte; serata da incubo per Houston

Mercato NBA: ecco tutti i giocatori rilasciati tramite Buyout

NBA, finalmente Steph Curry: torna in campo dopo quattro mesi