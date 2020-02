Mercato NBA, I Milwaukee Bucks tagliano Bender per firmare Marvin Williams

I Milwaukee Bucks rinunciano a Dragan Bender, aprendo loro la strada per firmare l’ex giocatore degli Charlotte Hornets, Marvin Williams, nella giornata di lunedì. Questa la notizia delle ultime ore riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN. Il buyout di Williams con gli Hornets è stato completato nelle scorse ore, con la franchigia di Michael Jordan che ha annunciato la separazione dalla sua ala durante la giornata di ieri (insieme a Michael Kidd-Gilchrist).

Se Williams verrà firmato lunedì, riceverà il minimo salariale destinato ai veterani pari a $ 956.000, che per Milwaukee andrebbe ad occupare in Cap circa 604.000 dollari. Il prodotto della Carolina del Nord ha visto diminuire il suo ruolo con Charlotte proprio durante questa stagione. Complessivamente, Williams, in questa annata ha viaggiato con una media di 6.7 punti, sparando con il 37.6% dall’arco in 41 presenze.

Bender, invece, lascia Milwaukee dopo una stagione davvero incolore in cui è sceso in campo in sole 7 occasioni e registrando una media di 3.7 punti + 2.9 rimbalzi in 13 minuti di gioco. Solo garbage time per lui che ora avrà l’opportunità di firmare con una franchigia che creda in lui.

LEGGI ANCHE:

Mercato NBA, Gli Hornets tagliano Kidd-Gilchrist: Dallas ci pensa

Mercato NBA, I Clippers si accordano con i Knicks per Marcus Morris: la trade

Mercato NBA, nuovo scambio tra Heat e Memphis: coinvolti Crowder e Waiters