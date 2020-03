NBA: Tolliver ai Grizzlies con contratto da 10 giorni

Anthony Tolliver è un nuovo giocatore dei Memphis Grizzlies. Il 34enne ha firmato un contratto da 10 giorni con la franchigia del Tennessee.

Tolliver, come riportato da Shams Charania di The Athletic, ha ricevuto numerose offerte ma, dopo aver accettato il buyout dai Sacramento Kings, ha scelto Memphis. Per il prodotto da Creighton si tratta della ottava squadra in 12 anni di carriera NBA.

Nella stessa operazione, i Grizzlies tagliano Jordan Bell che in questa stagione sembra non trovare pace.

Il Campione NBA con la maglia dei Golden State Warriors infatti ha iniziato la stagione con i Minnesota Timberwolves ma è stato scambiato con gli Houston Rockets, assieme a Robert Covington, in un’operazione che coinvolgeva 4 squadre. Dai Rockets però ci è solo passato visto che è stato spedito a Memphis, il giorno della chiusura degli scambi, in cambio di Bruno Caboclo e di una scelta al secondo giro del prossimo Draft.

Leggi anche:

Risultati NBA, notte di stelle che non brillano: male Antetokounmpo, Doncic e Young; bene Pacers, Jazz, Knicks e Blazers

NBA, JR Smith farà un workout con i Lakers

NBA, LeBron James incorona Ja Morant: “È un grandissimo giocatore”