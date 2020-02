Mercato NBA, Gli Hornets tagliano Kidd-Gilchrist: Dallas ci pensa

Nella giornata di ieri gli Charlotte Hornets hanno annunciato di aver tagliato dal proprio roster, Michael Kidd-Gilchrist. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, insider di ESPN, le parti stavano lavorando al buyout da diverse ore, prima di aver raggiunto un accordo definitivo che ha reso così l’ala disponibile sul mercato NBA.

Secondo quanto riporta sempre ESPN, il giocatore classe 1993 avrebbe già attirato l’attenzione di alcune franchigie, con i Dallas Mavericks che rappresentano l’opzione più forte. Il 26enne ha giocato con ‘parsimonia’ in questa stagione con Charlotte che si è ormai spostata verso una ricostruzione della squadra puntando solo su giovani talenti. È il secondo giocatore degli Hornets ad essere tagliato negli ultimi giorni dopo la partenza di Marvin Williams (il quale si è accasato ai Milwaukee Bucks).

In 12 presenze nel 2019-2020, Kidd-Gilchrist ha registrato un defensive rating pari a 95, mentre in attacco ha prodotto in media 4.0 punti + 2.9 rimbalzi + 0.8 assist tirando con il 34% dal campo e il 29% dall’arco.

