Mercato NBA, Kidd-Gilchrist firma con i Dallas Mavericks

I Dallas Mavericks hanno raggiunto un accordo per firmare l’ex ala degli Charlotte Hornets Michael Kidd-Gilchrist. Questo quanto riporta Shams Charania di The Athletic. Il 26enne è stato ufficialmente rilasciato sul mercato NBA da Charlotte nella giornata di sabato dopo aver raggiunto un accordo sul buyout. I Mavericks hanno così approfittato dell’occasione per aggiungere il giocatore al proprio roster in vista di un finale di stagione che si preannuncia incandescente.

Dallas, per fare spazio al Kidd-Gilchrist, taglierà Ryan Broekhoff. L’australiano aveva firmato un accordo di due anni con i texani nell’agosto 2018. Il giocatore stava viaggiando con una media di 4.2 punti e 2.5 rimbalzi in 17 partite in questa stagione.

In sette stagioni e mezzo nella Lega, Kidd-Gilchrist sta viaggiando con una media di 8.6 punti e 5.5 rimbalzi. È stato limitato da Charlotte a solo 12 presenze in questa stagione per la nuova filosofia della franchigia di Michael Jordan di puntare solo su giovani talenti.

