Draft NBA 2022: ecco le scelte al primo giro

Tabellone completo con tutte le scelte al primo giro del Draft NBA 2022.

Draft NBA 2022: primo giro

Draft NBA 2022: le trade proposte nella notte

I New York Knicks hanno chiamato Ousmane Dieng con l’11ª pick. Girato poi a OKC in cambio di scelte.

Detroit ha messo le mani su Jalen Duren cedendo a Charlotte la pick 2025 ottenuta ieri via Milwaukee all’interno della trade che ha portato Jerami Grant a Portland.

Scambio di scelte tra Memphis e Minnesota: ai Grizzlies la 19; i T’Wolves ottengono la numero 22 e la 29.

De’Anthony Melton passa a Philadelphia via trade, coinvolto anche Danny Green. Memphis ottiene la numero 23 del Draft 2022.

Minnesota si è assicurata Wendell Moore ottenendo la scelta numero 26 da Houston in cambio della numero 29. Nello scambio anche due scelte future.

in aggiornamento

* Scelta dei Los Angeles Lakers passata in Louisiana per effetto della trade che portò Anthony Davis in California. Sarebbe rimasta ai gialloviola se oltre la top 10 (protezione 11-30).

** Scelta dei Los Angeles Clippers non protetta. Passata a Oklahoma City nell’ambito della trade che coinvolse Paul George.

× Scelta dei New Orleans Pelicans coinvolta nella sign-and trade che vide protagonista Devonte’ Graham. Sarebbe rimasta in Louisiana se in Lottery (protezione 1-14).

^ Scelta originariamente dei Nets e finita ai Rockets nella trade che ha potato James Harden a Brooklyn. Nessuna protezione.

^^ Scelta dei Raptors passata ai neroargento nell’ambito della trade che ha coinvolto Thaddeus Young e Goran Dragic. Sarebbe rimasta ai canadesi se in Lottery (protezione 1-14).

^^^ Scelta degli Utah Jazz passata a Memphis all’interno della trade che ha portato Mike Conley a Utah. Sarebbe rimasta a Utah se top 6 (protezione 1-6, appunto).

° Scelta dei Boston Celtics passata a San Antonio nell’ambito della trade che ha portato Derrick White ai biancoverdi. Sarebbe rimasta in Massachusetts se Top 4 (protezione 1-4).

°° Scelta dei Dallas Mavericks passata agli Houston Rockets nell’ambito della trade che ha portato ai Mavs Christian Wood.

°°° Scelta in origine degli Oklahoma City Thunder già inclusa in passato nella trade che portò Chris Paul in Arizona. Protetta 1-12, è passata a Denver a margine dello scambio che ha coinvolto JaMychal Green.