Road to Draft 2022: Johnny Davis

Squadra: Wisconsin Badgers

Ruolo: Guard

2021-22 Stats Per Game:

2021-22 Advanced:

Johhny Davis è uno dei tanti figli d’arte in orbita Draft NBA. Papà Mark, quarta scelta assoluta nel 1985, giocò complessivamente 33 partite con le maglie di Bucks e Suns nella stagione 1988-1989 e spese diversi anni della propria carriera da professionista anche in Italia nella prima metà degli anni Novanta (Desio, Roma, Brescia). Ai tempi della high-school Johnny Davis aveva diviso gli impegni sportivi tra basket e football americano con buoni esiti, guidando LaCrosse Central HS al primo titolo statale di basket. Al trofeo, che mancava in bacheca dal 1925 il ragazzo aggiunse il Dave Krieg Award, premio destinato al miglior quarterback del Wisconsin. Il salto in avanti rispetto al ruolo di seconda fascia nell’anno da freshman ai Badgers è certificato dall’elevato Usage (32.5%). Caricato di responsabilità in una conference competitiva come la Big Ten, Davis ha condotto i suoi al secondo posto in regular season dietro ai Boilermakers di Jaden Ivey . Proprio contro Purdue, a inizio 2022, è arrivato il massimo stagionale per punti a referto (37), ma in generale non è mai andato sotto i 15. Tali numeri non sono passati inosservati agli occhi degli scout NBA, pronti ad accaparrarselo al Draft del 23 giugno.

193 centimetri per 83 chili, Johnny Davis è una guardia atleticamente molto dotata e già matura sul piano tecnico. Il midrange è il suo habitat naturale e si trova a suo agio nell’attaccare il ferro. La sua esplosività gli permette di completare anche giocate spettacolari in transizione.

Johnny Davis is a tough shotmaker from midrange, but a key to improving his efficiency will be his slashing.

Got to the rim 143 times, 68.5% unasstd (bart), and can finish too, averaging 1.21 PPP at the rim (synergy).

He can get downhill and finish, just needs to do it more. pic.twitter.com/RhsKzBf5XU

— David Sajdak (@davidsajdak8) June 10, 2022