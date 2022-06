Jason Kidd voleva dei rinforzi di livello per Dallas Mavericks da affiancare Luka Doncic: la società che si è mossa subito sul mercato per esaudire i suoi desideri, portando in Texas Christian Wood. A Houston andrà la chiamata numero 26 al Draft della prossima settimana e quattro giocatori, che rispondono al nome di Boban Marjanovic, Marquese Chriss, Trey Burke e Sterling Brown.

The Rockets are trading Christian Wood to Dallas for the 26th pick in the 2022 draft, Boban Marjanovic, Trey Burke and Marquese Chriss, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 16, 2022

Christian Woods ai Mavs, Houston punta tutto sul Draft

Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, da tempo i Rockets avevano intenzione di scambiare Christian Wood per dare più spazio ad Alperen Segun, i Mavs invece cercavano un giocatore da aggiungere al proprio reparto offensivo da affiancare a Doncic: tutti ingredienti che – con Dallas pronta a scollarsi di dosso quattro giocatori in scadenza – hanno reso possibile l’accordo.

Con questa trade gli Houston Rockets puntano tutto sul Draft, dove avranno la possibilità di prendere tre giocatori al primo giro visto che hanno le chiamate numero 3, 17 (tramite Brooklyn) e ora la 26. Dallas inizia così a creare una squadra che possa esprimere al meglio le qualità di Luka Doncic.

I dettagli dell’operazione

Il trasferimento di Christian Wood ai Mavs è un’operazione che accontenta tutti, sia a livello tattico che economico: il quasi ex Rockets è in scadenza a giugno 2023 e, nella prossima stagione, incasserà 14.3 milioni di dollari, mentre gli Houston Rockets hanno preso una scelta al primo turno senza doversi prendere nessun ingaggio a lungo termine.

In questa stagione Wood ha registrato una media di 18 punti, 10 rimbalzi e più di due assist in 68 partite: sarà lui a rendere più pericolosi in Mavs nell’area avversaria, vero punto debole di Dallas in questi Playoff.

Leggi anche:

Sixers, si sonda mercato NBA per Tobias Harris e Matisse Thybulle

NBA, le parole di Curry e Thompson alla vigilia di gara 6

Mercato NBA, i possibili cambiamenti in casa Atlanta Hawks